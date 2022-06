Les sites talkSPORT, The Mirror et The Sun ont établi la liste complète des 20 clubs de la Premier League anglaise de football.

Ce qui est frappant à première vue, c’est la supériorité « financière » des propriétaires de Newcastle. Avec 320 milliards de livres sterling, le Fonds public saoudien – qu’on dit propriétaire du Prince héritier Mohamed Ben Salman – occupe largement la tête du classement des propriétaires des clubs anglais les plus riches. Ce qui en fait, théoriquement, le club le plus riche en Angleterre.

Voici le classement des dix premiers:

Newcastle – Fonds d’investissement public saoudien (320 milliards de livres) Man City – Sheikh Mansour (22,9 milliards de livres) Chelsea – Todd Boehly et Clearlake Capital (10,86 milliards de livres) Arsenal – Stan Kroenke (6,35 milliards de livres) Fulham – Shahid Khan (5,8 milliards de livres sterling) Aston Villa – Nassef Sawiris (5,3 milliards de livres sterling) Wolves – Guo Guangchang (4,5 milliards de livres) Tottenham – Joe Lewis (3,6 milliards de livres sterling) Manchester United – The Glazers (3,5 milliards de livres sterling) Crystal Palace – Joshua Harris (3,36 milliards de livres sterling).

Source: afriquesports.net