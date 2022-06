La Jeune Chambre Economique de Tunisie organise le congrès de la Jeune Chambre internationale de l’Afrique et du Moyen-Orient, et ce du 15 au 18 juin 2022 à Hammamet. Mais l’ouverture dudit congrès aura lieu au Théâtre de l’Opéra à la Cité de la Culture.

Près de 1 000 participants sont attendus à ce congrès, représentant 40 nationalités de l’Afrique et du Moyen-Orient, outre des pays européens, asiatiques et des Etats-Unis, y compris le président mondial de la Jeune Chambre internationale, Argenis Angulo, des dirigeants et des cadres de l’organisation internationale.

Organisée sous le patronage de la présidence de la République, cette rencontre aura pour thème ” L’initiative pour un avenir meilleur “.

Des conférences sur l’économie de l’innovation, les TIC dans les secteurs de la culture et de l’enseignement et une foire dédiée aux opportunités d’emplois et des start-up sont programmées en marge de ce congrès.

Le congrès constitue également une occasion pour promouvoir l’image de la Tunisie à l’échelle africaine et internationale notamment aux niveaux économique, touristique et culturelle.

Il convient de rappeler que la Jeune Chambre Economique Internationale dispose d’un réseau de Jeunes Chambres dans 115 pays et plus de 5 000 villes dans le monde. Elle organise 4 congrès régionaux (Afrique et Moyen-Orient, Amérique, Asie, Europe et océan pacifique) et un congrès international.

La Jeune Chambre Economique de Tunisie a été créée en 1961.