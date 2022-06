Le coup d’envoi de la 10ème édition du Salon de l’Entreprise a été donné, mercredi 1er juin 2022, à la Foire internationale de Sfax avec la participation de 150 exposants parmi les principaux acteurs économiques des secteurs public et privé.

Organisé par le Centre d’Affaires de Sfax en collaboration avec la Chambre de commerce de Sfax et l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), le Salon de l’Entreprise est organisé autour 4 villages : accompagnement et appui des entreprises, internalisation, financement et investissement, innovation digital/technologie.

S’étalant sur deux jours (1-2 juin 2022), le Salon propose parallèlement aux expositions des conférences et des débats autour de l’accompagnement des PME, les perspectives de coopération tuniso-libyenne, le développement des jeunes entreprises de “Sfax International” .

Deux concours sont organisés dans le cadre de cette manifestation :Le concours Start Up Challenge au profit des meilleures startups ainsi que le Concours Parcours-Challenge au profit des étudiants inscrits dans l’une des institutions de l’Université de Sfax. Les lauréats des deux concours seront connus au cours de la cérémonie de clôture du Salon.