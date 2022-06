Un mémorandum d’entente sera élaboré entre la Tunisie et la Palestine pour le renforcement de la coopération dans les domaines liés à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et à l’encadrement social des femmes dans des situations vulnérables.

Le mémorandum sera signé prochainement , lit-on dans un communiqué publié par le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors.

Cet accord intervient à la suite d’une rencontre qui a réuni, hier à Amman, la ministre de la famille Amel Belhadj Moussa et le ministre du développement social palestinien Ahmed Majdallani en marge du premier congrès arabe pour l’égalité organisé dans la capitale jordanienne Amman les 30 et 31 mai 2022.

Les deux parties ont notamment discuté des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines liés à l’autonomisation économique et sociale des femmes et à l’amélioration des conditions des filles et des femmes dans les zones rurales.