La Tunisie célébrera, le 5 juin 2022, à l’Arboretum de Tunis (Jardin d’Essais et d’Acclimatation de Tunis), la journée nationale et mondiale de l’environnement, sur le thème ” Une seule terre “.

” One earth ” (Une seule terre) était le thème de la conférence de Stockholm sur l’environnement de 1972. Ce thème invite à réfléchir aux possibilités de passer à un mode de vie plus écologique par le biais de politiques et de choix individuels. ” Une seule terre ” appelle, également, à des changements transformateurs dans les politiques et les choix pour permettre un mode de vie plus propre, plus vert et durable en harmonie avec la nature.

Cette manifestation vise à sensibiliser à la question environnementale et à inciter les tunisiens à adopter un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement, en vue de préserver le droit des futures et actuelles générations à un environnement sain, propre et durable.

Cette journée sera, également, une occasion pour apporter des réflexions sur la nécessité d’agir, urgemment, pour la planète, afin de parvenir à une relance durable et inclusive, suite à la pandémie de la covid-19, et d’accélérer la mise en œuvre de la dimension environnementale du développement durable dans le contexte de la décennie d’action.

Des performances artistiques seront assurées dans le cadre de cet évènement. Plusieurs activités seront, aussi, tenues lors de cette journée, notamment la réouverture de l’arboretum après 10 ans de fermeture, son entretien et son réaménagement, une activité-vélo et l’inauguration du pont reliant l’arboretum à la Cité des sciences.