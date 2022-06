Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, et la chargée des affaires de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, Natacha Franceschi, ont signé, mardi 31 mai 2022, un mémorandum d’entente entre les deux pays, qui permettra d’exhumer du cimetière américain de Carthage, les corps de 2841 soldats américains ayant péri durant de la campagne de l’Afrique du Nord, au cours de la deuxième guerre mondiale.

Le mémorandum permettra d’identifier des soldats inconnus afin de procéder au rapatriement de leurs restes aux Etats-Unis, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Après avoir déposé une gerbe de fleurs au mémorial du cimetière américain de Carthage au son des deux hymnes nationaux, Jerandi a mis en valeur, dans un mot prononcé à cette occasion, les relations historiques qui unissent la Tunisie et les Etats-Unis.

Il a fait observer que la signature de ce mémorandum traduit l’engagement des deux pays à promouvoir les valeurs communes et à établir la paix et la stabilité, conformément à l’accord de paix et d’amitié signé entre les deux pays en 1797.

Le ministre a appelé à consolider les fondements de la paix dans le monder et à promouvoir les valeurs de dialogue et de solidarité pour régler les conflits et relever les défis.

De son côté, la chargée des affaires de l’ambassade américaine à Tunis s’est félicitée de la signature de cet accord qui va permettre aux familles américaines de commémorer les sacrifices des soldats américains.