La ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila Nouira Gongi, et le ministre délégué auprès du Premier ministre algérien, chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat, ont convenu, lundi 30 mai 2022, lors d’une séance de travail à Alger, de la création d’un Fonds d’investissement commun pour le financement des micro-entreprises dans les deux pays.

Gongi est actuellement en visite de travail en Algérie (les 30 et 31 mai 2022), dans le cadre de la réunion de la Commission mixte tuniso-algérienne pour le suivi de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’énergie et de mines.

Les deux ministres ont également convenu de l’élaboration d’un plan de travail conjoint annuel, permettant le développement de la filière de l’entrepreneuriat et de micro-entreprises. Ce plan sera axé notamment, sur l’accompagnement de jeunes porteurs d’idées dans les régions frontalières, et l’organisation de manifestations et d’activités dans le domaine de l’entrepreneuriat.

Les deux ministres ont souligné, à cette occasion, leur disposition à renforcer le partenariat entre les deux pays, en vue d’impulser la coopération économique et les échanges commerciaux bilatéraux.