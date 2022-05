Une caravane de sensibilisation autour de la rationalisation de la consommation en eau a été organisée, mardi 31 mai, au Centre de formation professionnelle à Degache à Tozeur.

Destinée aux élèves et aux agriculteurs de la région, la caravane a pour objectif de présenter les différents moyens d’économiser et de préserver l’eau, a indiqué la chargée de communication au sein de l”Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Souha Yaacoub.

Au cours de cette manifestation, des recherches scientifiques au profit des agriculteurs et des présidents des groupements agricoles ont été présentées en vue de sensibiliser les concernées sur les nouvelles procédures de rationalisation des eaux d’irrigation.