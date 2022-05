La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, participe au premier Forum arabe pour l’égalité, organisé à Amman (Jordanie).

Dans son allocution, elle a déclaré que la promotion de l’égalité en Tunisie, développée grâce au système d’enseignement et à l’arsenal législatif, a désormais besoin de l’autonomisation économique pour pouvoir protéger les femmes contre toutes les formes de vulnérabilité, d’inégalité et de violence.

Elle assure que l’approche adoptée par la Tunisie porte sur la consécration de trois grands axes : éducation, législation et autonomisation économique. Elle rappellera au passage que le processus de l’égalité a commencé avec la période de construction de l’Etat-nation à travers notamment l’obligation et la gratuité scolaire et s’est poursuivie avec la consolidation des droits de la femme.

En marge des travaux du forum, Bel Haj Moussa a rencontré le ministre jordanien du Développement social, Ayman Al Mufleh, avec elle a évoqué les moyens d’établir un mécanisme de coopération bilatérale à travers la création d’un “Comité sectoriel conjoint” pour les questions des femmes, des enfants et des personnes âgées, qui sera chargé de suivre et de renforcer des relations de coopération et de partenariat dans ce domaine.

Les deux ministres ont également discuté du projet de protocole d’accord entre les deux pays pour la période 2022-2023 dans les domaines liés à la lutte contre les violences faites aux femmes, à l’autonomisation économique des femmes et des filles, et à l’échange d’expériences et d’expertise dans ces domaines.