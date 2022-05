Le centre d’innovation DigiArt Living Lab et l’école spécialisée dans la formation aux métiers du codage créatif “3D Netinfo” organisent en ligne, du 1er juin au 3 juin 2022, le premier Sommet africain des activités virtuelles “Africa Metaverse Summit”, ont annoncé les organisateurs.

Le concept de Metaverse désigne un espace virtuel collectif et partagé. C’est un terme qui décrit une version future de l’internet où des espaces virtuels, persistants et partagés sont accessibles.

L’objectif de ce sommet est d’évaluer les aspects sociaux, philosophiques, technologiques, culturels, politiques et économiques de ces mondes alternatifs virtuels et immersifs, à travers des témoignages et des échanges entre des entrepreneurs, des acteurs et des créateurs africains et internationaux.

Il s’agit également, de discuter des moyens à même d’accompagner et de former la jeune génération créative africaine ou issue de la diaspora aux métiers créatifs, précisent les organisateurs.

L’école 3D Netinfo et ses partenaires lanceront, dans ce contexte, la première académie africaine du Metaverse, afin de former gratuitement plus de 300 jeunes et femmes aux métiers du Metaverse dans plus de 15 pays africains dès juillet 2022.

Créée en 1999 en Tunisie, 3D NET-INFO est une école d’Art et de technologie spécialisée dans la formation aux métiers du codage créatif et de la production de l’image de synthèse 3D orientée vers l’animation, les jeux vidéo, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les effets spéciaux, le Design, l’Architecture et l’Ingénierie.

Selon ses responsables, cette école a déjà formé plus de 15 000 étudiants et professionnels de plus de 15 pays (Tunisie, Maroc, Algérie, Soudan, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Sénégal, Bénin, Togo, Belgique et France…) .

Quant à Digiart livinglab, c’est une plateforme créative d’innovation sociale et ouverte certifiée par l’ENoLL (European Network of Linving Lab).

Il s’agit d’un espace visant à accueillir les talents de la région désireux de développer leur esprit créatif et voulant produire des projets créatifs, innovants, ayant un impact social et utilisant les technologies créatives et numériques.

Le projet est financé par l’Union Européenne via le fond d’engagement culturel local en Tunisie TFANEN.