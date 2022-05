VATEL TUNIS, Hotel & Tourism Business School, membre du réseau VATEL, 1er Groupe mondial de l’enseignement du management de l’hôtellerie et du tourisme, selon les « worldwide Hospitality Awards », a fêté ses 20 ans en Tunisie, ainsi que la collation des grades « promotion Jocelyne et Alain Sebban », en hommage à l’épouse du président de VATEL, qui l’a accompagné tout au long de la création et du développement du Groupe VATEL, et ce lors d’une cérémonie qui s’est déroulée mercredi 25 mai 2022.

A cette occasion, les étudiants ont mis les petits plats dans les grands, lors de cet anniversaire symbolique pour VATEL Tunis, leader en Tunisie de l’enseignement hôtelier et touristique.

Les lauréats ont reçu leurs diplômes de fin d’études, à l’occasion de la cérémonie de collation des grades, placés en stage de pré-emplois sur les quatre continents et au sein des plus prestigieux groupes hôteliers.

Moncef FOURATI, directeur de VATEL Tunis, a énuméré le placement de chaque récipiendaire : JW Marriott à Cannes, le Hilton Diagonal Mar Barcelone, le Marriott Istanbul Bosphorus, le LPM RESTAURANT Dubaï, Keswick Hall & Golf Club Virginia, USA, ou encore au Biltmore Hotel Miami et le Ritz-Carlton Bal Harbour Miami… pour ne citer que certains.

Alain Sebban, président du Groupe VATEL, a félicité les lauréats et a mis l’accent sur les valeurs et la qualité des enseignements inculquées aux étudiants dans les écoles Vatel dans le monde, persuadé qu’ils feront preuve de performance et de professionnalisme rejoignant ainsi le réseau des 39 000 anciens (Vatéliens) qui exercent, aujourd’hui, dans l’industrie hôtelière et touristique et qui répondent toujours présents pour intégrer, en fonction de leurs opportunités, les nouveaux diplômés de Vatel dans le monde.

De son côté TEBOURBI, président du Groupe UNIVERSITE EUROPEENNE de Tunis et de VATEL en Tunisie a félicité les lauréats et a tenu à leur transmettre quelques ultimes conseils : “Leadership“, “Réussite“ et “Excellence“ auront été autant de messages que les diplômés emporteront dans leurs bagages, lors de leur pré-emploi et stage placé, en majorité, à l’échelle internationale.

Créé il y a près de 40 ans en France, le Groupe VATEL Hotel & Tourism Business School a développé un concept unique de l’enseignement du Management de l’Hôtellerie et du Tourisme; ce sont 55 campus répartis dans 35 pays, des Etats- Unis à la Chine en passant par la Suisse, l’Espagne, la Tunisie, l’Argentine ou encore Singapore, ce qui permet à l’étudiant d’évoluer dans un environnement international et passer une année dans l’une des écoles VATEL dans le monde, dans le cadre de son programme Vatel Marco-Polo.

Des programmes adaptés aux nouveaux défis du Tourisme et de l’Hôtellerie Internationale pour la qualité de son enseignement, de ses diplômes, du rayonnement international de ses écoles et la réussite de ses anciens étudiants à travers le monde.