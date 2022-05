L’Institut français de Tunisie (IFT) et l’Agence française de développement (AFD) ont lancé l’appel à projets du programme “Accès Culture”. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 juin 2022.

Le programme “Accès Culture” a pour objectif d’accompagner et de financer des projets culturels afin de favoriser le lien social et renforcer les collaborations entre acteurs culturels africains et français. Ce programme s’adresse tant aux Organisations de la société civile (OSC) qu’aux établissements culturels des collectivités territoriales (conservatoire, école d’art municipale, etc.) qui devront porter en binôme un projet proposant de répondre à un besoin local.

Les structures éligibles doivent être composées d’une structure africaine en binôme avec une structure française réunies dans une démarche de coopération équitable et d’échange de bonnes pratiques.

A cet égard peuvent candidater les associations, les fondations, les établissements culturels des collectivités territoriales ayant au moins 2 (deux) ans d’existence. Le programme “Accès Culture” encourage également la consolidation de partenariats de binômes préexistants.

par ailleurs, les projets éligibles doivent être des projets de coopération culturelle proposant des activités tournées vers le public dans une dynamique de médiation culturelle (sensibilisation et éducation artistique ; initiation à une pratique artistique ; mise en place de rencontres artistiques…).

Les projets doivent avoir une durée d’un an et s’inscrire dans un objectif du renforcement du lien social, en Afrique, en proposant une offre culturelle à destination des publics qui en sont le plus éloignés, pour des raisons sociales, économiques, culturelles, géographiques, de genre ou encore de handicap.