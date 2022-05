Le ministère des affaires culturelles organise du 25 au 27 mai 2022, un symposium intitulé ” Les festivals, locomotive du développement ” dans la banlieue de Gammarth au nord de la capitale.

Un bon nombre de directeurs de festivals nationaux et internationaux participera à ce symposium, ainsi que des représentants de plusieurs événements étrangers et des experts internationaux dans ce domaine, a annoncé le ministère.

Selon la même source, ce symposium vise à présenter diverses expériences nationales et internationales dans la gestion des événements culturels et à évaluer leur travail afin de développer une approche participative qui comporte les principaux mécanismes pour promouvoir ce secteur et les moyens de pousser vers le respect du droit d’auteur et des droits voisins avec la participation des acteurs culturels.

Selon le programme, la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi présidera l’ouverture des travaux du symposium qui sera marqué le premier jour par des interventions portant sur l’état actuel des festivals culturels tunisiens ainsi que sur l’expérience des festivals en France et leurs stratégies artistiques et culturelles.

Au deuxième jour, le programme comporte une série d’ateliers autour entre autres du thème “les festivals de musique” avec la participation d’experts de l’Ouganda, de la France, du Niger, du Liban, du Maroc et de la Suisse.

La clôture vendredi prochain sera une occasion pour présenter un round up des travaux, les résultats des ateliers et les recommandations des participants au symposium.

A noter que le déroulement des travaux se fera en ligne également sur la page officielle de l’Etablissement national pour la promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA) sur sa page Facebook.