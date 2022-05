La stratégie nationale de valorisation et de promotion des produits du terroir, présentée mercredi 25 mai 2022 à Tunis, sera prochainement appliquée gouvernorats pilotes, en l’occurrence Nabeul et Kairouan. C’est ce qu’a déclaré Fabio Russo, chef du projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir (PAMPAT).

Intervenant lors d’une journée de présentation de cette nouvelle stratégie, Russo a expliqué que le choix des deux sites pilotes est basé sur un ensemble de critères tangibles, dont la richesse de ces zones en produits de terroir à haute valeur ajoutée et leur réel potentiel d’exportation.

Mettre en place un modèle duplicable

” Il s’agit de développer un modèle qui pourrait être concrétisé par d’autres régions de la Tunisie “, a-t-il expliqué, et que “chaque région apportera les adaptations nécessaires qui tiennent compte des spécificités de leurs produits phares et de leur terroir unique et inimitable”.

Au cours de son intervention, Russo a rappelé que l’objectif de cette stratégie est de promouvoir le processus de développement dans les différents gouvernorats du pays et de positionner la Tunisie en tant que destination touristique gourmande, riche en traditions et coutumes.

” Cette stratégie s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir dans sa deuxième phase 2020/2024 (PAMPAT 2)”, a-t-il encore rappelé.

Développement des chaînes de valeur agro-industrielles…

Elle est financée par le secrétariat d’Etat à l’Economie de la confédération suisse (SECO) et mise en œuvre par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), en collaboration avec les ministères tunisiens de l’Agriculture, de l’Industrie et de la Planification.

Il rappellera à cette occasion que l’approche du PAMPAT est axée sur le développement des chaînes de valeur agro-industrielles, la promotion de l’appellation d’origine de ces produits, ainsi que le marketing.

L’objectif recherché est d’assurer le rayonnement des produits du terroir aussi bien sur le marché national que sur les marchés internationaux.

Concrètement, le projet appuie actuellement les filières de la figue de barbarie, les dérivés de dattes, les tomates séchées et les grenades.

220 produits agricoles et agroalimentaires identifiés

De son côté, le ministre de l’Agriculture, Mahmoud Elyes Hamza, a mis l’accent sur l’intérêt accordé à la valorisation et le développement des produits du terroir, à travers l’octroi de labels de qualité.

Selon lui, le potentiel de produits de terroir reste mal exploité en Tunisie et le patrimoine agroalimentaire reste peu connu du grand public.

Hamza fait savoir à cette occasion que le premier inventaire des produits du terroir, réalisé en 2016, a permis l’identification de 220 produits agricoles et agroalimentaires dans les 24 gouvernorats du pays.

Il a exprimé la volonté de son département d’appuyer les différentes initiatives, comme la stratégie nationale de valorisation des produits du terroir.