L’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) se réjouit, de l’adoption en Conseil des ministres, du projet de la nouvelle loi sur l’investissement, en ce sens que ce texte de loi est à même de redonner confiance aux opérateurs économiques, notamment les jeunes.

Dans son communiqué, le syndicat indique que « le résident de la République, Abdelmadjid Tebboune… a honoré ses engagements envers le peuple, notamment en ce qui concerne l’amélioration du climat des affaires, l’investissement, le bannissement de la bureaucratie et la levée des entraves administratives et financières ».

Et de poursuivre : « ce nouveau texte contribuera à relancer le développement durable, à attirer les investissements étrangers et à apporter une valeur ajoutée à l’économie nationale, en sus de promouvoir les transactions commerciales et financières et de créer de nouveaux emplois, à travers l’encouragement de la sous-traitance et l’incitation des jeunes ».

Ce n’est pas tout. « La nouvelle loi permettra également de renforcer le pouvoir d’achat des citoyens, à travers l’amélioration du revenu de l’individu algérien, la garantie de la disponibilité de la production et des marchandises fabriquées localement, la réduction de la facture des importations et la promotion des exportations hors hydrocarbures, et ce à la faveur de nouveaux projets d’investissement, créés grâce aux nouveaux avantages et incitations accordés et garanties légales énoncées dans le texte », lit-on dans le communiqué.

Cette loi est susceptible de rétablir la stabilité et la confiance en faveur des opérateurs économiques et des jeunes investisseurs en particulier, ainsi que des commerçants et artisans algériens et prestataires de services, estime le document…