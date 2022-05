La déléguée régionale de l’élevage, de la Pêche et des Industries Animales à Zaghouan, Chérifa Saidi, a indiqué, lundi, que la moyenne de production du lait frais dans la région est estimée à 21 mille tonnes, soit 1,7% de la production nationale.

Selon la même source, environ 8% de cette substance provient du secteur formel (entreprises locales, unités de production et grands éleveurs), précisant que le nombre de vaches laitières dans le gouvernorat de Zaghouan est d’environ 10150 têtes, ce qui représente 1,3 % du cheptel national.

A cet égard, la déléguée a annoncé la création prochaine de trois centres de collecte de lait, à Zaghouan, Bir Mcherga et Nadhour, soulignant la nécessité de développer les cultures fourragères vertes et les surfaces fourragères destinées au stockage selon la méthode de l’ensilage, afin de maîtriser les coûts de production et d’en hisser la rentabilité.