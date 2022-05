CARTHAGO CERAMIC, fleuron du pôle matériaux de construction de Poulina Group Holding, crée l’événement lors de la 15ème édition du Salon international du Bâtiment «CARTHAGE 2022 » (23-29 mai 2022 au Centre des expositions du Kram) en présentant en avant-première sa nouvelle gamme en grès cérame grands formats en plusieurs effets, model, et design, fabriquée conformément aux normes internationales de qualité.

Effets : bois, marbre, ciment, pierre.

Les formats : 60*120, 20*120, 30*60, 60*60 etc.

Produits : Grès, Faïences, pavements.

Par ailleurs, le pôle Carthago Ceramic est le seul producteur tunisien qui offre une solution complète au secteur du bâtiment (céramique, ciment colle, briques de parements, etc.).

Cette participation distinguée, à l’image de CARTHAGO CERAMIC leader du marché de la céramique en Tunisie, a suscité l’intérêt des visiteurs professionnels et particuliers, attirés par la nouvelle gamme de faïences innovante et alléchante, produite tout en respectant les normes environnementales, la préservation de ressources naturelles et les diminutions des émissions CO2 à travers une politique d’économie d’énergie efficace et une valorisations 100% des déchets de production (« Rien ne se perd, tout se transforme »).

Par cette démarche environnementale et citoyenne, le groupe CARTHAGO CERAMIC adhère pleinement à l’effort national de maîtrise de l’énergie, en consolidant le secteur de l’éco-bâtiment en Tunisie, à travers une industrie verte amie de la nature.

D’ailleurs, ces efforts ont dernièrement été couronnés lors du Forum international de la RSE « Tunisia RSE Awards 2022 » qui s’est tenu du 12 au 14 mai 2022 à Hammamet, par l’obtention du « prix de la meilleure entreprise industrielle RSE 2022 », attribué à la briqueterie Jebel Oust.