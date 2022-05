La Tunisie est fin prête à accueillir le 18ème Sommet de la Francophonie”, qui aura lieu les 19 et 20 novembre 2022 à l’île de Djerba. C’est ce qu’a annoncé le directeur de la diplomatie publique et de l’information au ministère des Affaires étrangères et coordinateur du Sommet de la Francophonie, Mohamed Trabelsi.

Lors d’une conférence de presse organisée à Djerba (gouvernorat de Médenine), Trabelsi a indiqué que la Tunisie a mis en place tout ce qu’il faut pour réussir ce rendez-vous qui coïncide avec la célébration du cinquantième anniversaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Pour ce faire, elle a préparé les meilleures conditions pour accueillir les invités du Sommet, parmi eux des chefs d’Etat et de gouvernements, des ministres, des hommes d’affaires, des représentants de la société civile et des médias.

Il a fait part de l’avancement à hauteur de 90% des préparatifs du Sommet dans son volet logistique, à travers notamment l’aménagement des sites et espaces qui accueilleront les travaux du sommet et les manifestations parallèles. Parmi ces espaces, figurent en particulier le théâtre en plein air à Houmet Souk où se déroulera la cérémonie d’inauguration du sommet, et la zone “Découvre Djerba” où se dérouleront les activités du village francophone.

En outre, soixante-deux (62) kilomètres de routes, de carrefours, trottoirs et autres sites archéologiques ont été réaménagés, outre l’élaboration d’un plan de renforcement sécuritaire et sanitaire au niveau de l’île.

Egalement, un hôpital de campagne et un centre médiatique qui accueillera près de 700 professionnels de la presse dans le monde, seront mis en place à l’occasion du sommet.

Le responsable a encore souligné que le Sommet de Djerba, qui se tiendra en présence des chefs d’Etat et de gouvernement des 88 pays membres de l’OIF, “marquera une balise importante pour façonner l’avenir de l’Organisation et renforcer ses activités, d’autant qu’il sera couronné par la “Déclaration de Djerba”, a-t-il noté.

Le Sommet de Djerba, placé sous le thème “La communication en contexte de diversité, le numérique comme tributaire du développement et de la solidarité dans l’espace francophone “, connaitra également l’élaboration d’un programme de travail commun qui consolidera la contribution effective de la numérisation dans le développement et la solidarité au sein de l’espace francophone, a-t-il affirmé.

Rappelons qu’une délégation du comité de pilotage de l’OIF s’est rendue cette semaine à l’île de Djerba pour suivre les derniers préparatifs avant l’accueil du Sommet de la Francophonie.