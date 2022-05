Lors d’un atelier de réflexion organisé à Tunis à l’initiative de l’association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) au siège de l’Institut arabe des droits de l’Homme, samedi 21 mai 2022, des experts ont souligné la nécessité d’intégrer l’approche genre dans l’élaboration des budgets et la fixation des choix économiques.

Ils ont appelé le gouvernement à fixer des politiques publiques qui tiennent compte de la situation de la femme dans la société afin de limiter les écarts socioéconomiques qui se sont accentués par la mondialisation économique.

Selon l’expert en économie et ancien ministre de l’économie et des finances, Hakim Ben Hammouda, tous les gouvernements qui se sont succédé au pouvoir se sont engagés à inclure l’approche genre dans les politiques publiques sans l’appliquer.

Il a, en outre, signalé que la mondialisation de l’économie a renforcé les inégalités entre les deux sexes à tous les niveaux et ce, selon des études nationales et internationales.

Pour sa part, Souad Triki, experte en sciences économiques, développement et genre social, a fait savoir qu’environ 28% seulement des femmes travaillent et sont rémunérées environ 30% de moins que les hommes. ” En Tunisie, bien que le nombre de femmes diplômées soit important, l’accès des hommes à l’emploi demeure plus facile et le taux de chômage des femmes reste supérieur à celui des hommes “, a-t-elle dit.