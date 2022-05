Le bureau régional de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à la Manouba organisera des journées de sensibilisation autour de l’amnistie sociale dans les différentes délégations du gouvernorat.

Lors d’une journée de sensibilisation autour de cette initiative, le président du bureau régional de la CNSS, Hatem Ben Farhat a fait savoir que l’amnistie sociale concerne 12 mille ouvriers dans le secteur agricole ou non agricole ainsi que les citoyens vivants à l’étranger en plus des artisans.

L’amnistie sociale concerne aussi 404 sociétés affilées au régime général implantées dans le gouvernorat, a-t-il précisé.

Les journées de sensibilisation seront consacrées essentiellement sur les mesures de l’amnistie sociale annoncées dans le décret -loi n°2022-6 du 26 janvier 2022 portant remise des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité. Ces mesures permettront aux entreprises débitrices de rembourser leurs dettes en une seule fois ou les échelonner sans verser une avance.

Ont pris part à cette journée des cadres régionaux et locaux, des représentants des structures de l’emploi des affaires sociales et de la Banque Tunisienne de Solidarité, l’organisation “Enda”, l’Union régionale du Travail, l’Union régionale de l’Industrie et du Commerce, l’unité des conflits et l’unité du contrôle au sein du bureau régional de la CNSS de la Manouba.