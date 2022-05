Le Théâtre Municipal de Tunis accueillera pour la première fois le 24 mai 2022 (19H00) le spectacle de l’artiste britannique Adèle en hologramme, une première en son genre en Tunisie et en Afrique du Nord.

L’organisateur de l’événement, Rifaat Ajmi, a déclaré à l’agence TAP que les préparatifs pour cet événement ont commencé depuis deux ans.

Ce spectacle, a-t-il ajouté, ne posera aucun problème au niveau des droits littéraires et artistiques de l’artiste. Et que “l’organisation du concert à des prix symboliques en dépit des coûts élevés de l’hologramme s’inscrit dans le cadre de la commercialisation de cette technique qui sera utilisée pour la première fois en Tunisie et en Afrique du Nord”.

Il a, par ailleurs, révélé que des spectacles via cette technique sont au programme pour rendre hommage à plusieurs artistes disparus, tels que le Tunisien Ali Riahi (1912-1970) et l’américain Michael Jackson (1958-2009).

L’hologramme tel qu’il est défini est la résultante de l’holographie, une technique permettant d’enregistrer le volume d’un objet en 3D et le restituer dans une image.

Cette technique a été rendue possible grâce au développement des lasers lors du siècle dernier.

Aujourd’hui, un hologramme représente une image en trois dimensions apparaissant comme ” suspendue en l’air “.

Le mot hologramme provient du grec holos “en entier” et graphein “écrire”.