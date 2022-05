La société Ben Jemâa Motors, importateur officiel des marques BMW et MINI en Tunisie depuis plus de 50 ans, a célébré, vendredi 20 mai 2022, l’ouverture de son nouveau showroom situé en plein cœur de la capitale, plus précisément dans le nouveau quartier des affaires des Berges du Lac 1.

A cette occasion, Mohamed Ben Jemâa, directeur général de Ben Jemâa Motors, était entouré des membres du Conseil d’administration de l’entreprise, des représentants de BMW Group ainsi que des invités des marques BMW et MINI.

Ben Jemâa Motors s’offre une nouvelle jeunesse

Les nouveaux showrooms ont été intégralement aménagés sur le thème du design contemporain, en parfaite adéquation avec les nouveaux standards des deux marques du groupe bavarois. Ce nouveau showroom dispose d’installations digitales à la pointe de la technologie permettant d’offrir une expérience client des plus modernes sur le marché tunisien.

Nous avons écrit l’histoire ensemble, écrivons le futur en chœur !

Les passionnés des marques BMW et MINI seront désormais accueillis dans un cadre unique et un espace convivial s’étendant sur 2700 m² répartis sur 4 niveaux.

Représentant un investissement de l’ordre de plusieurs millions de dinars, le nouveau flagship est réparti sur deux espaces distincts aux couleurs de chacune des marques BMW et MINI.

Au rez-de-chaussée et à l’étage principal, se trouvent les espaces dédiés à la vente des véhicules neufs de la marque BMW mais pas uniquement. Le nouveau showroom est doté de l’Isetta Bar qui fait office de Lounge, où l’on peut disposer et s’attabler pour discuter ou travailler tout en dégustant un bon café et de la bonne pâtisserie dans un cadre convivial et un univers épuré.

Pour ce qui concerne l’espace MINI, les aménagements intérieurs s’inspirent plus de l’esprit loft industriel.

« Nos investissements visent principalement la satisfaction absolue de nos clients, la conquête de nouvelles parts de marché et le développement de notre réseau de distribution », soulignera Mohamed Ben Jemâa.

Les nouveaux univers BMW-MINI ont été pensés de manière à offrir aux visiteurs une vaste surface d’exposition de 800 m² et une expérience digitale unique grâce à des écrans dynamiques et configurateurs de véhicules permettant aussi bien de visualiser les véhicules en stock et en cours de production que de personnaliser sa commande en jouant sur les combinaisons d’options, finitions et couleurs souhaitées.

Passionnés des deux marques, faites-vous plaisir

Les passionnés des deux marques seront gâtés, un espace d’articles lifestyle et accessoires leur a spécialement été aménagé. Ils pourront désormais s’offrir pour toute occasion des articles des nouvelles collections lifestyle & accessoires BMW et MINI : bagagerie, vêtements, articles de sport, montres, goodies pour enfants, etc. « L’ouverture du nouveau showroom aux Berges du lac 1 est le fruit de notre volonté de repenser l’expérience client en projetant le parcours classique basé sur l’exposition et la présentation physique à l’ère du digital. Tout a été organisé de telle manière à ce que l’on se sente dans un cadre épuré, lumineux, moderne et en parfaite adéquation avec les valeurs premium des marques BMW et MINI », explique le directeur général de Ben Jemâa Motors.

Une soirée inaugurale pour ré-enchanter le produit automobile

Dans une ambiance Jazzy, les invités ont pu, dès leur arrivée, découvrir les tous nouveaux nés des marques BMW et MINI comme la BMW X2 GoldPlay Edition, la BMW série 4 Gran Coupé, la BMW X3 et la MINI Countryman. Et pour commémorer la soirée, un artisan était présent pour offrir aux invités une pièce artisanale unique, personnalisée et gravée à leurs initiales.

Le nouveau showroom Ben Jemâa Motors des Berges du Lac 1 est désormais prêt à vous accueillir pour découvrir ou redécouvrir une large gamme de modèles BMW et MINI et les équipes présentes sur place se feront un plaisir de vous conseiller et vous orienter dans vos choix.