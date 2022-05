L’Académie de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) organise, les 23 et 24 mai 2022, la Conférence internationale des institutions de formation en propriété intellectuelle de l’OMPI.

L’objectif de cette conférence, qui se déroulera sous forme virtuelle, est de réunir les institutions de formation en propriété intellectuelle partenaires de l’Académie de l’OMPI afin qu’elles mettent en commun leurs expériences et présentent les mesures qu’elles ont mises en œuvre dans le domaine de l’enseignement et de la formation en matière de propriété intellectuelle à l’intention des petites et moyennes entreprises (PME), des femmes entrepreneurs, des innovateurs et des créateurs, et des jeunes, notamment après la Covid 19.

La Tunisie est présente officiellement et sera représentée par l’INNORPI (Institut national de normalisation et de la propriété industrielle” qui participera à cette conférence internationale afin de présenter la stratégie nationale de formation en Propriété intellectuelle pour les femmes tunisiennes et ce, par une intervention ayant pour thème “Tunisie- Stratégie de renforcement des compétences en matière de propriété intellectuelle pour parvenir à l’égalité des sexes” qui sera donnée par Amara Zayani, directrice de projet de l’INNORPI.