” Let’s drone Tunisia “, c’est le thème de la 1ère édition du ” Tunisia Drone Days ” prévue le 11 juin 2022 à l’initiative de l’Association africaine pour la promotion du Géospatial (AGEOS).

” Le choix de ce slogan reflète notre volonté de banaliser l’utilisation des drones en Tunisie “, a indiqué la présidente de l’AGEOS, Nesrine Chehata.

Intervenant, jeudi 19 mai 2022, lors d’une conférence de presse, elle a précisé que ” l’objectif est de sensibiliser les utilisateurs professionnels de drones et les décideurs quant à l’importance de développer une filière intégrée des drones en Tunisie “.

Il s’agit, également, de veiller à faire évoluer le cadre législatif relatif à toute la chaîne de valeurs, à savoir la réglementation de l’utilisation des drones en Tunisie, les formations en télé-pilotage, la fabrication et la maintenance de ces engins, outre de garantir la certification et l’utilisation professionnelle des drones, et la mise en place de mécanismes d’appui aux investisseurs, a-t-elle expliqué.

La présidente de l’AGEOS a mis l’accent à ce titre sur le vide législatif auquel fait face le pays, ajoutant qu’outre l’utilisation des drones, leur fabrication n’est pas bien réglementée.

La Tunisie compte seulement deux fabricants de drones dont les produits devront encore obtenir les certifications internationales, a-t-elle ajouté.

Elle a rappelé par ailleurs que l’événement vise aussi à renforcer la visibilité de l’expertise tunisienne, promouvoir et animer un écosystème favorable au développement des drones.

Elle a fait savoir dans ce cadre que cette première édition débattra essentiellement du volet national. Y prendront part différents intervenants, à savoirs les ministères du Transport, de la Défense, de l’Intérieur, du Commerce et de l’Agriculture…et des experts publics, privés et associatifs du domaine.

Les conférences devront porter notamment sur les principales utilisations des drones dans les domaines de promotion touristique, de l’agriculture et de la cartographie et topographie.

Les participants devront discuter aussi de la formation en télé-pilotage et de l’offre de formation à l’international, ainsi que les perspectives de la filière intégrée des drones.

Chehata a mis l’accent sur le potentiel important de l’utilisation des drones dans le secteur agricole (irrigation, traitement maladies…), notamment dans le contexte du changement climatique.

Un espace B2B figure au programme afin de présenter les derniers produits commerciaux relatifs aux drones et assurer une activité de réseautage développée, selon les organisateurs.

” Tunisia Drone Days ” sera un événement périodique avec une ouverture africaine et internationale afin de développer cette filière en Tunisie et en Afrique.