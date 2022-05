La Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise (CCITJ) a annoncé, jeudi 19 mai 2022, le lancement de la première édition du Livre blanc pour la huitième édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8) qui se tiendra les 27 et 28 août 2022 à Tunis.

Cette première édition comporte 31 projets sélectionnés, dont 11 seront réalisés dans le cadre de partenariat public-privé sur 100 projets reçus, lesquels sont susceptibles d’intéresser les investisseurs japonais et africains en vue d’établir des partenariats et d’assurer un éventuel financement. C’est ce qu’a indiqué le vice-président de la Chambre, Mohamed Mehdi, lors de la conférence de lancement de ce livre blanc tenue à Tunis.

Moyennant une enveloppe de 300 millions de dollars, cette trentaine de projets couvre différents secteurs prioritaires comme la santé, l’industrie automobile, les énergies renouvelables, le développement durable, l’agri-business et l’économie bleue.

Ces projets prévoient la création de 9 500 emplois et se répartissent sur l’ensemble des régions du pays, selon le vice-président de la CCITJ, précisant qu’il s’agit là de projets qui sont déjà “en phase de croissance” et prêts à être concrétisés.

Pour le président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise, Hédi Ben Abbés, ces projets, qui figurent dans le livre blanc, s’inscrivent dans le cadre d’une triangulation entre la Tunisie, le Japon et les autres pays africains dans des secteurs à hautes valeurs ajoutées.

Il a, d’autre part, souligné que ce document se veut être un “document de référence” pour les partenaires japonais et africains, ajoutant qu’une deuxième édition sera publiée en juillet 2022, afin de permettre aux différentes représentations diplomatiques africaines en Tunisie de présenter leurs projets.

Selon Ben Abbés, la 8e édition de la TICAD est un événement “multilatéral” pour toute l’Afrique, appelant la Tunisie à en tirer profiter pleinement.

L’ambassadeur du Japon en Tunisie, Shinsuke Shimizu, a, à cette occasion, mis l’accent sur le rôle du Livre blanc pour la Tunisie et pour ses startups afin de tirer les meilleures opportunités d’investissement dans le cadre de la TICAD 8.

La Tunisie sera le deuxième pays africain après le Kenya à abriter la TICAD en août 2022, et ce après la décision adoptée en 2016 d’organiser cette manifestation alternativement entre le Japon et un pays africain.

Environ 50 chefs d’Etat et de gouvernement et 10 000 participants japonais et africains sont attendus à cette conférence, a déclaré Ben Abbès, notant que le Japon a alloué un milliard de dollars à l’investissement en Afrique lors de la dernière TICAD. Ce montant sera de l’ordre de 30 milliards de dollars, lors de la conférence 2022, selon ses estimations.