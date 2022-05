L’espace “l’Incubateur d’Innovation et de Transfert de Technologie”, installé à la pépinière du Technopole de Borj Cedria, sera inauguré le 24 mai 2022 par l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR) et la Chambre de commerce et d’Industrie du Cap Bon (CCI Cap Bon).

Ledit espace est dédié au soutien du transfert technologique et la commercialisation des résultats de la recherche, à même de contribuer à la création d’un environnement propice à l’entrepreneuriat, à l’innovation et à l’emploi.

Il va accueillir 12 porteurs de projets, lesquels seront sélectionnés suite à l’appel à projets innovants (novembre 2021 – janvier 2022) pour bénéficier d’un programme de formation et de coaching individuel qui se déroulera sur 6 mois.

La formation est destinée aux chercheurs et jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants ou d’entreprises déjà existantes.

Les entrepreneurs qui seront sélectionnés doivent être installés en Tunisie et disposer de nouveaux produits et services innovants, dans les secteurs de l’agroalimentaire et de l’artisanat.

L’espace ” Incubateur d’Innovation ” va leur permettre de bénéficier d’un environnement de coworking, d’un cycle de formation conjoint dans des domaines d’expertise clés (commerce, finance…), et d’un coaching individuel dans différents domaines avec des mentors spécialisés.

Ils profiteront aussi d’activités de réseautage à l’échelle nationale et internationale, de rencontres B to B avec des investisseurs…

Les trois meilleurs plans d’affaires recevront un soutien financier de l’ordre de 30 000 euros (environ 97 000 dinars), 20 000 euros (64 700 dinars) et 10 000 euros (32 300 dinars).

A souligner que la mise en place de cet espace s’inscrit dans le cadre de l’implémentation du projet Incubateurs pour l’innovation et le transfert technologique en Méditerranée (INTECMED), cofinancé par l’Union européenne.