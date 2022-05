Le festival du film environnemental “ENVIROFEST” se déroulera du 20 au 25 mai 2022 à la Cité de la culture à Tunis.

La Cinémathèque Tunisienne partenaire officiel du festival a annoncé, jeudi 19 mai, le programme de cette édition 2022. L’accès sera gratuit pour tous les films sélectionnés, a-t-on précisé.

Les projections seront réparties entre la Salle Omar Khelifi (Ciné 350) et la Salle Tahar Chériaa.

La cérémonie d’ouverture (sur invitation) verra la projection de “Marcher sur l’eau” de la réalisatrice Aïssa Maïga. Ce film sorti en 2021 est une coproduction entre le Niger et la France.

Voici la liste des films sélectionnés:

Salle Omar Khelifi (Ciné 350)

Vendredi 20 mai :

18h00 : MARCHER SUR L’EAU, Aïssa Maïga, 2021, Niger / France, 90′

Salle Tahar Chériaa

Samedi 21 mai

16h00 : BIGGER THAN US, Flore Vasseur, 2021, France, 96′

18h30 : LA PANTHERE DES NEIGES, Vincent Munier et Marie Amiguet, 2021, France, 92′

Dimanche 22 mai:

16h00 : MEDITERRANEE L’ODYSSEE DE LA VIE, Frédéric Fougea, 2022, France, 90′

Lundi 23 mai 2022 :

18h30 : PERMACULTURE, LA VOIE DE L’AUTONOMIE, Carinne Coisman et Julien Lenoir, 2019, France, 68′

Mardi 24 mai

18h30 : POUMON VERT ET TAPIS ROUGE, Luc Marescot, 2005, France, 95′

Mercredi 25 mai

18h30 : BEANS, Tracey Deer, 2020, Canada, 92′