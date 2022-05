La 15ème édition du Salon international du bâtiment et de la construction

“Carthage” se tient du 23 au 29 mai 2022 au Parc des Expositions du Kram, après 4 ans d’absence à cause de la pandémie de Covid-19.

Environ 200 exposants venus d’Italie, de France, Allemagne, Turquie et d’’Algérie, participent à cette nouvelle édition post-Covid.

Ce Salon, qui se tient tous les deux ans, est organisé par la Société des Foires Internationales de Tunis sous l’égide du ministère de l’Equipement et de l’Habitat, en collaboration avec la Fédération nationale du bâtiment (FNB-UTICA) et le Centre technique des matériaux de construction, de la céramique et du verre (CTMCCV).

Au cours d’une conférence de presse tenue, jeudi à Tunis, les organisateurs ont mis l’accent sur l’importance de cette nouvelle édition qui marquera le début de sortie de la crise sanitaire et de la reprise économique.

Youssef Balma, directeur général de la Société des foires internationales de Tunis, a affirmé que la plupart des intervenants dans le secteur du bâtiment sont unanimes à souligner la nécessité de rendre vie au salon, à travers la présentation des technologies les plus pointues dans le domaine de la construction notamment celles liées à la maitrise de l’énergie pendant tout le processus de construction.

Cette nouvelle édition vise à mettre l’accent sur les développements et les nouveautés enregistrés par le secteur. Il s’agit également de présenter aux professionnels tous les métiers et les services commerciaux liés au secteur.

Le Salon du bâtiment “Carthage” est tout à la fois un lieu de découverte en matière de nouveaux produits, de veille technologique, de marchés et de contacts d’affaires, précisent les organisateurs dans un communiqué publié, mercredi 18 mai.

L’exposition a pour objectif de mettre en valeur l’innovation et la diversité des produits du secteur du bâtiment et de la construction, de favoriser le partenariat et de promouvoir les exportations des produits et du savoir-faire.

Près de 50 000 visiteurs grands publics et professionnels tunisiens et étrangers sont attendus pour cette session exceptionnelle de Carthage 2022.

Les visiteurs professionnels étrangers proviennent principalement du Maghreb, d’Europe et de l’Afrique sub-saharienne.

Dans l’objectif de mettre en contact les opérateurs avec leurs homologues, des séminaires ainsi que des workshops seront organisés en marge du salon.