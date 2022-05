La bibliothèque “Lina Ben Mhenni” sera inaugurée, samedi 21 mai 2022 à l’école primaire “Ain Kssil” située dans la délégation de Bou Arada (gouvernorat de Siliana), et ce dans le cadre du projet de l’implantation des bibliothèques dans les établissements scolaires situés dans le milieu rural.

Selon le président de l’Association “Volontaires-Bou Arada”, Omar Oueslati, ce projet, qui vise à implanter une centaine de bibliothèques dans les écoles rurales, a été lancé en 2016 à l’initiative de l’écrivain et journaliste Kamel Riahi, avec le soutien de l’Association et d’un certain nombre d’écrivains, artistes et journalistes.

Il a rappelé le rôle des bibliothèques dans la lutte contre le décrochage scolaire précoce, le crime et l’extrémisme, à travers “l’ouverture des esprits des jeunes par des connaissances cognitives saines”.

La même source a ajouté qu’il est prévu de doter ces bibliothèques de 1000 livres dans trois langues (En arabe, français et anglais), notant que la bibliothèque “Lina Ben Mhenni” est la quatrième du genre établie dans les écoles rurales de la délégation de Bou Arada.