La Tunisie participera au Salon mondial du bâtiment, qui se tiendra du 3 au 6 octobre prochain, au Parc des expositions, à Paris Expo Porte de Versailles, avec la participation de pas moins de 1300 professionnels tunisiens du secteur.

“Regroupant, à la fois, trois salons dont Batimat, Idéobain et Interclimat, le mondial du bâtiment est le plus grand salon au monde car il est le seul à couvrir toute la chaîne de valeurs”, a indiqué, mardi, à l’agence TAP, Catherine Rousselot, directrice marketing du mondial du bâtiment, en marge d’une conférence de presse organisée autour de la tournée ” Low Carbon Construction”, par la Chambre tuniso-française du commerce et d’Industrie (CTFCI) et Promosalons Tunisie.

Selon Catherine Rousselot, cette tournée “Low Carbon Construction Tour”, lancée par le mondial du Bâtiment, cible 12 pays européens et africains dont la Tunisie.

Elle a pour objectif d’inciter les professionnels du secteur, qui participeront à ce salon, à adopter des solutions contribuant à la neutralité carbone des bâtiments et d’échanger autour de cette thématique.

S’exprimant, à cette occasion, le président de la CTFCI, Khalil Chaibi a indiqué que cette tournée ” représente une occasion privilégiée afin de favoriser un échange dynamique entre les acteurs de la construction sur les enjeux et défis futurs du secteur ainsi que de son insertion dans la stratégie nationale bas-carbone”.

Il a, par ailleurs, souligné que le salon mondial du bâtiment est visité, chaque année, par au moins 1300 professionnels tunisiens, ajoutant que la Tunisie figure dans le top 3 des pays étrangers participant à cet événement.

Dans le cadre de ce salon, qui verra la participation de plus de 245 mille visiteurs internationaux et 2000 exposants, une conférence internationale sur le thème de la construction bas carbone est prévue, outre un colloque sur le thème “Retrouver de la productivité et améliorer le bilan carbone”.

En Tunisie, le secteur du bâtiment est le 1er secteur consommateur d’énergie finale et d’électricité en 2020, selon Mounir Bahri, président de l’association Tunisia Green Building, TGBC.