Pour plus de performance et une meilleure gouvernance des entreprises

Sponsor officiel du Forum de Fiscalité, la Banque Nationale Agricole (BNA) renforce de plus en plus son rôle auprès des acteurs clés de l’économie nationale et prouve une fois de plus sa détermination et son engagement à être au cœur de la dynamique économique du pays.

La présence de la BNA le 20 mai 2022 à la 7ème édition du Forum de fiscalité, organisée par l’IACE (Section Sfax) et ayant pour thème “Développer les PME à l’International : Leviers et Risques”, conforte davantage son contrat indéfectible envers les professionnels, les TPE et les PME constituant les principaux acteurs du tissu économique.

L’objectif principal de la BNA envers ces acteurs économiques est d’assurer un meilleur accompagnement et une assistance particulière leur permettant le développement de leurs activités dans les meilleures conditions et conformément aux normes et standards internationaux.

La BNA accompagne, depuis sa création, les opérateurs économiques publics et privés par un apport financier et technique dans tous les métiers de la banque ; Les performances financières réalisées, le capital-confiance dont elle bénéficie ainsi que son positionnement stratégique confortable témoignent de la résilience de sa stratégie adoptée dans un environnement difficile et fortement concurrencé.

Avec la BNA, on peut demander plus et aller plus loin sur le chemin de la réussite et du succès.