Les ministres africains des Finances et de l’Environnement tiendront, les 8 et 9 septembre 2022 en Egypte, une réunion de coordination avant la tenue, du 7 au 18 novembre 2022 à Charm el-Cheikh (Egypte), de la 27e session de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (UNFCCC COP 27). C’est ce qu’a déclaré le ministre égyptien des Finances, Mohamed Moeit.

Intervenant, mardi 17 mai 2022, à la 54ème Conférence des ministres africains de l’Economie et des Finances (COM22 – du 11 au 17 mai 2022 à Dakar, Sénégal), le responsable égyptien a indiqué que cette réunion permettra de présenter une position africaine unifiée en matière de politique environnementale, de lutte contre les changements climatiques, outre les plans de transition vers des sources d’énergie renouvelables et propres.

” Il s’agit d’identifier et de présenter les priorités des pays africains dans ce domaine “, a-t-il expliqué, ajoutant que l’objectif recherché est d’exercer une pression pour que les engagements déjà pris et les promesses se transforment en une mise en œuvre concrète sur le terrain.

Selon l’ONU, le changement climatique coûte au continent africain 7 à 15 milliards de dollars par an et menace à la fois la sécurité alimentaire et l’utilisation de l’hydroélectricité.