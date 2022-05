Des photographies et séries de photos, prises par des photographes professionnels et amateurs, sont primées à la première édition du concours “Sawer Bel A5dhar” dont le palmarès a été dévoilé ce lundi 16 mai.

Ce concours baptisé “صوّر بالأخضر” (littéralement Photographier en vert) est organisé à l’initiative de la Délégation de l’Union européenne (UE) en Tunisie.

L’environnement est au cœur de cette compétition ayant pour but “de sensibiliser sur l’importance de la lutte contre les changements climatiques et consacrer les valeurs communes entre la Tunisie et l’UE”, annonce la Délégation de l’UE.

Les prix seront décernés vendredi 20 mai, et les photos seront publiées sur les réseaux sociaux de la Délégation de l’UE en Tunisie. Ils feront l’objet d’une exposition photo itinérante dans différentes villes tunisiennes en partenariat avec le festival Enrofest.

Présidé par Aïcha Gorgi, le jury était composé de Olfa Feki, Lotfi Achour et Houssem Hamdi (membres) ainsi qu’une représentante de la Délégation de l’UE en Tunisie. Les prix décernés sont dans les catégories “équipement mobile” et “équipement professionnel” pour photo et série photo.

Voici la liste des gagnants dans les quatre catégories :

– Prix de la meilleure photo dans la catégorie “équipement mobile”: Bilel Barkaoui

– Prix de la meilleure série photo dans la catégorie “équipement mobile” : Ahmed Maknin.

– Prix de la meilleure photo dans la catégorie “équipement professionnel” : Yassin Gaidi.

– Prix de la meilleure série photo dans la catégorie “équipement professionnel”: Mohamed Ameur Hallouli.