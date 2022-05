Une nouvelle manifestation cinématographique baptisée Master international film festival (MIFF) aura lieu dans sa première édition du 4 au 11 juin dans la ville touristique de Hammamet, près de Nabeul au Cap Bon.

Le correspondant de TAP à Nabeul a assisté à une conférence de presse tenue, lundi, à Yasmine Hammamet, au cours de laquelle les organisateurs ont présenté les grandes lignes du festival.

Mokhtar Lajimi, directeur du MIFF, souligne qu’il s’agit d’un festival culturel à vocation touristique avec un programme assez distingué. Au départ, une sélection de films de divers pays qui ont été primés ou nominés dans de manifestations cinématographiques d’envergure.

Le festival décernera “Le Galion d’or ” aux meilleurs films de la compétition officielle composée de trois sections du genre longs-métrages de fiction et documentaires et courts-métrages.

Une sélection de 12 fictions a été sélectionnée dont deux tunisiens, Communion de Nejib Belkadhi et Papillon d’or de Abdelhamid Bouchnak. Parmi les six documentaires sélectionnés, figurent deux films tunisiens, Makarouna de Rim Temimi et Non Oui de Mahmoud Jomni.

Dans la section des courts métrages, 12 films ont été sélectionnés dont quatre tunisiens.

Les organisateurs ont également annoncé une sélection de films hors compétition avec trois sections ; Cinéma et patrimoine (10), Cinéma et mémoire (6) et Panorama dont la sélection n’a pas encore été fixée.

Selon le directeur du festival, le comité de sélection a choisi ” des films porteurs d’une cause humaine qui ne sont pas du genre purement commercial ou dans le cinéma d’auteur “. L’objectif est d’ “attirer le plus grand nombre de cinéphiles”.

Ce nouveau né à vocation culturelle et touristique ambitionne de dynamiser la vie culturelle à Yasmine Hammamet et d’en faire une destination cinématographique internationale.

Le MIFF a été créé à l’initiative de la société “Essalam” présidée par Ali Miaoui, une compagnie touristique qui gère l’espace de la Médina Yasmine Hammamet et trois unités hôtelières dans cette station balnéaire.

Il sera organisé avec le soutien des ministères des Affaires culturelles et du Tourisme et en partenariat avec plusieurs institutions du secteur privé.

Parmi les invités du festival Naceur Khemir, Yamina Ben Guigui et autres professionnels étrangers parmi les membres des jurys dont Mamhmoud Hemida (Egypte), Mohamed Maghraoui (Tunisie) et Najoua Najjar (Palestine).

Les professionnels et les critiques seront réunis autour d’un forum sur l’identité des films en plus de cinq masters classes animés par des professionnels du film, tunisiens et étrangers.