A deux semaines de l’échéance, les préparatifs de la 10ème édition du Salon de l’Entreprise (les 1er et 2 juin 2022 à Sfax) à l’initiative du Centre d’Affaires de Sfax (CAS), de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) et de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), sont à un niveau très avancé. Les clignotants sont au vert sur tous les plans de l’organisation matérielle, du contenu programmé et de l’intérêt manifesté par les acteurs économiques pour ce grand rendez-vous biennal.

Au programme de la nouvelle édition qui tiendra sous le slogan « Go Entrepreneur », figurent notamment une exposition diversifiée avec des représentants de l’écosystème entrepreneurial public et privé, 2 concours dédiés à l’innovation, une série de séminaires et un pavillon réservé à la délégation Libyenne attendue dans l’exposition.

La directrice générale du CAS, Lobna Miladi, considère que «cette édition singulière du Salon est une occasion de la relance économique de la région, d’incitation à l’investissement et d’inclusion des jeunes promoteurs en cette période charnière post-Covid-19».

Elle qualifie cette 10ème édition d’“édition de la digitalisation“ qui se veut une voie incontournable pour l’entreprise à l’ère de la globalisation. Par conséquent, l’accent sera mis sur l’écosystème numérique et technologique des PME et start-up, les structures d’accompagnement, d’incubation et d’accélération et la stratégie de l’économie numérique que présentera le ministère des Technologies de la communication.

Plus de 80 % des stands réservés

Pièce maitresse du Salon, l’exposition, avec 80% des stands déjà réservés en peu de temps, sera bouclée dans les jours qui viennent. A présent (J-15), sa maquette est bien garnie. Elle est meublée par une belle mosaïque d’acteurs de la scène économique des secteurs, public et privé, et de l’écosystème de l’entreprise.

Promoteurs, startuppers, investisseurs, chefs d’entreprise, porteurs d’idées de projets, prestataires de services, structures d’accompagnement et d’appui à l’investissement, institutions financières, bailleurs de fonds et fonds d’investissement, établissements de formation et de certification des compétences, ont d’ores et déjà réservé leur place. Certains d’entre eux l’ont fait à distance en accédant au site du Salon qui offre ce service gratuitement sur le lien www.salondelentreprise.tn

Deux concours dédiés aux start-up

Deux concours dédiés aux start up et aux porteurs d’idées de projets parmi les étudiants et les stat up en démarrage sont au programme du Salon, et ce dans le but d’encourager les jeunes à l’entrepreneuriat, à convertir leurs rêves en des projets économiques réels et à s’établir pour leurs propres comptes.

Le premier consiste en l’organisation de la 2ème édition du concours « Start Up Innovation Challenge », en partenariat entre le Centre d’affaires de Sfax, l’Institut Supérieur d’Informatique et de Multimédia (ISIMS) et l’incubateur COSTART (sis à la technopole de Sfax).

Trois (3) prix seront accordés à 3 lauréats dans ce concours des meilleures startups en démarrage dans la thématique IT au service de l’environnement, l’agriculture et la santé et ce dans l’objectif d’encourager les jeunes promoteurs à développer des solutions qui traitent des problématiques dans les secteurs cités.

Le second concours est intitulé « Concours, Parcours, Challenge Edition 2022 » et sera coordonné par le Centre d’affaires de Sfax, l’Université de Sfax et le Pôle étudiant-entrepreneur de Sfax (PEES). La date de clôture de l’appel à candidatures à ce concours organisé par ce Pôle en partenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) est ouverte à tous les étudiants inscrits à l’une des institutions de l’Université de Sfax et fixée pour le 22 mai 2022.

Les candidats acceptés par le comité de sélection participeront au Bootcamp du concours qui aura lieu du 27 au 29 mai 2022 au Pôle étudiant entrepreneur à l’institut Supérieur d’Administration des Affaires de Sfax. Ceux qui seront retenus à la suite du Bootcamp participeront au concours « Pitch » qui sera organisé au Salon de l’Entreprise du 1er et 2 juin 2022.

Deux séminaires sur 5 thématiques et 80 mini-conférences

Pour ce qui est des séminaires, le programme comporte 2 grands séminaires : un séminaire inaugural prévu pour le premier jour du Salon (1er juin) et s’articulera autour du thème « Mécanismes de financement, de développement et d’appui aux entreprises et Startups », et deuxième séminaire prévu pour le 2 juin et portera sur le « Les économies de demain ».

L’on s’attend à ce que de hautes personnalités (dont des ministres, des PDG…) et des experts prendront part aux travaux de ces deux importantes manifestations dont les différents panels évoqueront des questions et thèmes de première importance tels que « Atouts et défis – Sfax international », « Perspectives de la collaboration économique tuniso-libyenne », « L’économie sociale et solidaire », « L’accompagnement et le financement des PME », « Scale Up your Start-Up »…

Parallèlement à ces deux séminaires, 80 mini-conférences auront lieu au cours du Salon au sein de 3 espaces aménagés à l’intérieur de l’aire de l’exposition avec comme intitulés « Espace A : Accompagnement et appui aux PME et aux Start Up », « Espace B : Financement et Investissement », et « Espace C : Innovation ».

Parmi les thématiques choisies figurent notamment les soft-skills, l’accompagnement, l’appui technique, le financement, les fonds d’investissement, le digital, le marketing, le branding, la franchise,…

Assurée par des experts confirmés et reconnus dans leurs domaines, ces mini-conférences profiteront aux visiteurs du salon et particulièrement aux jeunes promoteurs et porteurs d’idées de projets.