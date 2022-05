Le gouvernorat de Siliana vient de présenter son plan de protection contre les incendies dans les secteurs agricole et forestier, et ce à l’issue d’une séance de travail tenue entre les autorités régionales, les services sécuritaires et militaires, les directions de l’équipement et de l’agriculture et l’Union régionale des agriculteurs.

Cité par l’Agence TAP, le directeur régional de la protection civile à Siliana, Mohamed Ali Ben Behi, a indiqué que cette réunion a été l’occasion de faire le point sur la disposition de l’ensemble des structures intervenantes, en particulier la Protection civile et la Direction des forêts, à faire face aux éventuelles catastrophes et à assurer la coordination entre elles.

A cet effet, le plan régional prévoit la concentration des moyens de lutte contre les incendies et les services de secours au niveau des points sensibles, ainsi que le lancement de campagnes de sensibilisation auprès des agriculteurs et des gardes forestiers, dans le but de réussir à protéger les exploitations céréalières et le tissu forestier et assurer une intervention urgente lors des catastrophes.

Il a souligné que les agriculteurs sont priés de mettre en œuvre toutes les recommandations issues de la réunion en rapport avec la protection des cultures, à travers notamment la division des terres agricoles en petites parcelles, l’arpentage des bords de route, l’entretien des machines et la présence d’un tracteur agricole et d’un réservoir d’eau pendant tout le processus de récolte, affirmant que la totalité des parties sont pleinement préparées pour mener à bien la saison agricole en cours.