Le président de la République, Kais Saied, a reçu, vendredi 13 mai 2022 au Palais de Carthage, Slaheddine Zahaf, président de la Fédération Internationale des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes Francophones (FIDEF).

Le chef de l’Etat tunisien a souligné, à cette occasion, l’importance du rôle joué par les experts comptables et les commissaires aux comptes dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, et l’apport des technologies nouvelles dans la facilitation du travail de ces spécialistes pour faire face aux tentatives de spoliation des fonds publics.

Il a félicité, en outre, la FIDEF pour le succès de leur colloque international, organisé le 11 mai à Hammamet à l’occasion de son 40ème anniversaire.