La Cité de la culture a abrité, jeudi soir (12 mai 2022), une manifestation culturelle et artistique en l’honneur de la délégation égyptienne conduite par le Premier ministre, Mustafa Madbouly, qui effectue une visite de deux jours en Tunisie.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la célébration de l’année de la culture tuniso-égyptienne 2021-2022 qui se tient à l’initiative du président de la République, Kaïs Saïed, et de son homologue égyptien, Abdelfattah Al-Sissi.

La présidente du gouvernement, Najla Bouden, son homologue égyptien et la délégation qui l’accompagne étaient reçus par la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, et plusieurs figures de la scène culturelle nationale.

Les invités égyptiens ont eu l’occasion de faire le tour de la Cité de la culture et visiter une exposition d’art autour du thème de la calligraphie arabe présentant des œuvres alliant le style classique et contemporain de la calligraphie arabe.

Cet évènement célèbre l’inscription de la ” calligraphie arabe : compétences, savoirs et pratiques” sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Annoncée fin 2021, l’inscription est le fruit d’une candidature arabe commune déposée en 2020 par 16 pays dont la Tunisie et l’Egypte.

La délégation égyptienne a également visité une exposition dédiée à la céramique tunisienne et une foire du livre tunisien qui présente les dernières publications littéraires et intellectuelles d’auteurs tunisiens.

Au Théâtre de l’Opéra de Tunis, les invités égyptiens ont assisté à des représentations artistiques dont un concert de musique interprété par la Troupe nationale de Musique, la Troupe nationale des arts populaires et le Choeur de l’Opéra de Tunis qui a interprété l’hymne national égyptien.

Les chanteurs tunisiens, Mohamed Jebali et Asma Ben Othman, ont présenté un cocktail de chansons tunisiennes et autres grands classiques du patrimoine sonore égyptien. Le duo a notamment interprété des chansons pour Om Kalthoum, Najet Saghira et autres grandes célébrités égyptiennes qui ont fait la gloire de la chanson arabe.

La délégation égyptienne composée de ministres et de hauts responsables est en visite en Tunisie, les 12 et 13 mai, pour participer aux travaux de la 17e édition de la haute commission mixte tuniso-égyptienne.