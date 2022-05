Le président de la chambre mixte tuniso-égyptienne, Abdelalim Naouara a appelé, mardi, à la nécessité de réactiver les unions des chambres afin de développer les échanges commerciaux bilatéraux et des investissements de manière à retrouver les niveaux de 2010, année durant laquelle, le volume des échanges était estimé à 70 millions de dollars.

Reçu, au siège de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), le responsable égyptien a indiqué qu’il existe un vrai potentiel de développement économique entre la Tunisie et l’Egypte qu’il faut exploiter, notamment, en matière de tourisme, suggérant l’ouverture d’une ligne maritime directe dediée au transport des marchandises, l’exonération des exportations des taxes et le développement d’un partenariat dans certains secteurs comme celui des industries chimiques et des banques.

De son côté, le président de la chambre du côté tunisien, Mohsen Boujbal a mis l’accent sur la nécessité de renforcer l’ouverture sur les marchés étrangers et de mettre en oeuvre les accords dont celui portant sur la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Cette réunion a été tenue en marge des préparatifs de la 17e édition de la commission mixte tuniso-égyptienne qui se déroulera, les 12 et 13 mai courant, parallèlement avec le forum économique tuniso-égyptien prévu, le 12 mai au siège du Centre de Promotion des Exportations de la Tunisie.