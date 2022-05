L’appel à candidatures pour les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) 2022 est ouvert aux cinéastes du monde entier, selon un calendrier bien précis pour les différentes compétitions et sections compétitives et non compétitives du festival.

L’inscription des films à la compétition officielle, longs et courts métrages de fiction et documentaires-, se poursuivra jusqu’au 15 août prochain. Pour les compétitions parallèles Carthage Ciné Promesse, Semaine de la Critique et Carthage Industry Days “Takmil” ainsi que la section Cinéma du Monde, la date limite pour l’inscription des films a été fixée au 31 août.

Les professionnels du film sont appelés à inscrire leurs films sur le site officiel des JCC : www.jcctunisie.org

La compétition officielle de ce rendez-vous annuel des professionnels du Cinéma du Sud est exclusivement dédiée aux cinéastes arabes et africains désireux de présenter leurs films ou projets de films dans les différentes sections compétitives. Les JCC fêteront cette année leur 56ème printemps du 29 octobre au 5 novembre 2022. Depuis leur création en 1966, les JCC oeuvrent à offrir une visibilité pour les films africains et arabes, avec une ouverture récente sur les cinémas du monde.

Le festival était un rendez-vous biannuel qui se tenait en alternance avec le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) organisé annuellement au mois de février. Depuis sa 25ème édition, tenue du 29 novembre au 6 décembre 2014, le festival est devenu une manifestation cinématographique annuelle.

Le festival est de retour dans son rendez-vous habituel pour une nouvelle édition en automne, celle de 2021 avait eu lieu du 30 octobre au 06 novembre. Après deux reports, en raison de la crise sanitaire mondiale du Covid-19, les JCC 2020 ont été organisées du 18 au 23 décembre dans une édition rétrospective, sans la compétition.

Les Journées auront lieu dans leur 33ème session sous la présidence de la réalisatrice Sonia Chamkhi, récemment nommée par le ministère des Affaires culturelles.

Après deux éditions présidées par le réalisateur Ridha Behi, la nouvelle directrice sera à la tête du festival pour trois mandats consécutifs. Auparavant Chemkhi avait dirigé le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) avant de démissionner, deux mois après sa nomination en janvier 2020. Le cinéaste Ibrahim Letaeif poursuivra sa mission à la direction artistique des JCC en remplacement au cinéaste et critique Kamel ben Ouanès.

Letaief avait occupé ce poste durant l’édition 2020, sachant qu’il avait auparavant présidé les JCC (2015 et 2016). Les Journées cinématographiques de Carthage sont placées sous l’égide du ministère des Affaires Culturelles avec un comité directeur désigné par le ministre de tutelle.

Quatre comités forment ce festival, à savoir un comité directeur, un comité exécutif, un comité consultatif et un comité de soutien qui implique plusieurs autres ministères et institutions partenaires.

Le comité directeur est composé de cinq membres, soit le Directeur général, le directeur artistique, le secrétaire général et le coordinateur général des JCC en plus du directeur général du Centre du Cinéma et de l’image (CNCI) et le directeur des arts scéniques et audiovisuels au ministère des Affaires Culturelles.