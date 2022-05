Une délégation de la Chambre de commerce et d’Industrie du Centre (CCIC) est en visite en Libye du 8 au 12 mai dans le but d’établir des partenariats avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Tripoli et celle de la ville de Zawiya.

Lors de cette visite, des rencontres bilatérales ont eu lieu entre des chefs d’entreprises des deux pays exerçant dans les secteurs du textile, l’habillement, l’ameublement, les industries alimentaires, pharmaceutiques et semi-pharmaceutiques, les services et ont permis d’approfondir la réflexion sur les perspectives d’éventuelles coopérations économiques.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, la directrice de la CCIC, Faten Sfan a indiqué que cette visite constitue une opportunité pour les chefs d’entreprises tunisiennes pour développer leurs activités et promouvoir leurs exportations à travers notamment la participation à la foire internationale de Tripoli.

D’après la même source, la visite sera couronnée par la signature d’un accord de coopération entre les chambres de commerce des deux pays.