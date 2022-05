Agriculture : L’UTAP s’insurge contre la hausse des coûts de production et dénonce la vague d’incendies

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) a dénoncé fortement, vendredi, ” l’augmentation record ” de 23% des prix des aliments composés pour bétail à 300 dinars la tonne, estimant qu’il s’agit “d’un coup fatal” pour les éleveurs dans toutes les filières de production animale (viandes rouges, volailles, œufs, lait).

L’Union a fait part de son opposition à cette augmentation au cas ou elle ne serait pas accompagnée d’une intervention immédiate du gouvernement pour soutenir les agriculteurs contre le risque de faillite. Il s’agit de combler le grand écart entre les coûts de production et les prix de vente notamment pour la filière laitière dont le coût de production s’élève à 1855 millimes/litre alors que l’agriculteur est appelé à vendre le litre à 1140 millimes, soit une perte de 715 millimes sur chaque litre.

L’UTAP a tenu à expliquer qu’il n’est plus possible de parler de protection du pouvoir d’achat des citoyens indépendamment de la protection des filières de production animale étant donné que l’incapacité des agriculteurs à poursuivre la production entraînera automatiquement une détérioration du pouvoir d’achat du peuple.

Elle a invité le gouvernement à assumer son entière responsabilité pour le sauvetage du secteur agricole face à la hausse record des coûts de production, estimant que la facture du laisser-aller des autorités sera lourdement supportée par les producteurs mais aussi par toute la communauté nationale et aura un impact très négatif sur les équilibres financiers du pays qui n’aura d’autres issues que l’importation.

L’union agricole a par ailleurs dénoncé la vague des incendies enregistrés dans plusieurs régions du pays et les dégâts subis par les agriculteurs et les pêcheurs notamment à Gabès et à Sfax, appelant à établir la vérité sur ces incendies et à mobiliser tous les moyens nécessaires pour protéger les richesses agricoles nationales dont la récolte céréalière .