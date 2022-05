Le Forum annuel des tours opérateurs allemands se tiendra à Tozeur du 6 au 11 mai prochain. Il est organisé en étroite collaboration avec la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages (FTAV).

Le département du Tourisme a précisé, dans un communiqué, publié jeudi, que cette rencontre sera marquée par la participation de près de 100 tours opérateurs allemands et tunisiens.

Le ministre du tourisme, Moez Belhassine, avait souligné que cette visite permettra de poursuivre la promotion de la destination tunisienne en Allemagne et en Europe en général.

Elle constituera aussi une opportunité pour la délégation allemande de découvrir les potentialités du tourisme alternatif, écologique et culturel dans de nombreuses villes tunisiennes et dans le désert outre l’artisanat et le tourisme balnéaire.