Une étude a été lancée sur les conditions sociales, économiques et de santé des personnes âgées vivant en situation de dépendance et les plus exposées aux risques sociaux. L’échantillon de l’étude comprend 4700 hommes et femmes âgés dans 15 gouvernorats, dans le cadre du projet de développement d’un modèle social, éthique et interculturel pour les personnes âgées dans les pays du bassin méditerranéen .

Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet lancé en septembre 2019, qui comprend 6 pays des deux rives de la Méditerranée, à savoir la Tunisie, l’Espagne, l’Egypte, l’Italie, la Grèce et le Liban. La Tunisie a été choisie pour mettre en œuvre le modèle type de l’étude qui testera ou orientera un modèle de protection sanitaire et sociale, lit-on dans un communiqué publié jeudi par le ministère de la Famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.

Cette étude inclura les personnes âgées de 65 ans en maison de retraite et bénéficiaires de services d’aide à domicile, les familles parrainant des personnes âgées et les personnes âgées pris en charge dans le cadre du programme de placement familial du Ministère, en plus des prestataires des services de santé et des services sociaux.

Les personnes âgées participant à cette étude bénéficieront régulièrement d’une période de six mois de soins innovants dans le cadre d’une épreuve de mise en place du modèle de soins sanitaires et sociaux, dans lequel le degré d’indépendance, les implications de la pauvreté ou de l’exclusion sociale, le niveau de vie les conditions au sein de la famille, l’état de santé, les capacités cognitives, physiques et fonctionnelles seront évalués.

Le projet vise à mettre en place des modèles de soins sociaux innovants et durables qui protègent les personnes âgées en situation de fragilité économique, sociale et sanitaire, a expliqué la coordinatrice du projet à l’Institut national de la nutrition et de la technologie alimentaire, Jalila Ati, lors d’un atelier technique tenu aujourd’hui, à cet effet.

De son coté, la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amel Belhaj moussa a souligné la nécessité de respecter les délais impartis pour la réalisation de ce projet pilote, relevant l’attachement du ministère à publier le projet des droits des personnes âgées qui constitue une référence juridique pour la défense et la protection de leur droits contre toutes atteintes et formes de violence à leur encontre.