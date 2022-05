La Tunisie a abrité le 5 mai 2022 la première des deux réunions scientifiques et techniques sur le patrimoine subaquatique, organisée sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO). L’événement qui prendra fin le 6 mai est organisé du coté tunisien par le ministère des Affaires Culturelles, en partenariat avec l’Institut national du Patrimoine (INP) et l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion Culturelle (AMVPPC).

L’ouverture des travaux s’est déroulée en présence de la ministre des Affaires Culturelles, Hayet Guettat Guermazi, de la secrétaire générale des Affaires maritimes, Asma Shiri, mais également des membres du comité de coordination et du comité interministériel tunisien.

Au cours de la première réunion, le projet de coopération internationale pour la protection du patrimoine culturel subaquatique au banc des Esquerquis (Skerki) a été mis en relief. Elle porte essentiellement sur le projet de feuille de route de la mission d’exploration archéologique subaquatique. De plus, le Descriptif du projet de coordination internationale pour la protection du patrimoine culturel subaquatique du banc des Esquerquis du plateau continental tunisien conformément à l’Annexe de la Convention de l’Unesco de 2001 et au décret 1836 a été présenté et dévoilé.

Dans ce sens, la ministre des Affaires Culturelles a réitéré ” l’intérêt que porte la Tunisie pour prendre part aux consultations portant sur les moyens d’assurer une protection efficace du site “. En effet, le pays a auparavant annoncé être un pays coordonnateur étant donné que les éléments archéologiques submergés sont présents sur le plateau continental tunisien.

L’ambassadeur délégué permanent de la Tunisie auprès de l’UNESCO et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Ghazi Gherairi, a souligné que le projet de coopération est un des chaînons de la ” protection du patrimoine culturel subaquatique “, en expliquant qu’il ” permet de créer le premier modèle de protection du patrimoine dans les eaux internationales “.

En effet, cette rencontre et les circonstances sont inédits puisque c’est la première fois que la Convention rassemble huit pays des deux rives de la Méditerranée. Il est question de l’Algérie, la Croatie, l’Egypte, l’Espagne, la France, l’Italie, le Maroc et la Tunisie en tant qu’Etat coordinateur. L’objectif escompté reste l’union des efforts et le travail en synergie pour la sauvegarde du patrimoine culturel subaquatique des Bancs de Esquerquis (Skerki).

Il est à noter que le projet de coopération internationale pour la protection du patrimoine culturel subaquatique au banc des Esquerquis (Skerki) alimente et développe le partage d’informations entre les pays en plus de la concrétisation d’un système de coopération pour la protection du patrimoine culturel subaquatique.