La Fédération internationale des Experts comptables et Commissaires aux Comptes (FIDEF) organisera son colloque international, le 11 mai 2022 en Tunisie.

Ce conclave, organisé à l’occasion de la célébration du 40ème anniversaire de la fédération, sera axé sur le thème de la contribution au développement économique.

Créée en 1981 et présidée actuellement par l’expert comptable tunisien Slaheddine Zahaf, la FIDEF rassemble les Ordres, Instituts et Organisations professionnelles comptables de 37 pays francophones répartis sur 4 continents, et représente donc environ 80 000 professionnels.