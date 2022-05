Le directeur général du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), Slim Dargachi, et celui de l’Organisme Tunisien des Droits d’Auteur et des Droits Voisins (OTDAV), Mohamed Amairi, ont été démis de leurs fonctions.

Cette décision a été annoncée, ce mercredi 4 mai, dans l’après midi, sur le réseau social du ministère des Affaires Culturelles. Elle prend effet le jour même, précise la même source.

La gestion du CNCI sera provisoirement confiée à Khaled Azeg, celle de l’OTDAV sera confiée à Ramzi Garouachi (OTDAV), a-t-on encore décidé.

Le Centre National du Cinéma et de l’Image et l’Organisme Tunisien des Droits d’Auteur et des Droits Voisins sont sous la tutelle du ministère des Affaires Culturelles.