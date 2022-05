L’incubateur “Lab’ess” a lancé son10ème appel à candidature pour sélectionner 15 idées de projets viables et les accompagner, à partir du 4 juillet 2022, via une formation qui inclut un bootcamp et des workshops adaptés aux besoins des incubés.

L’accompagnement prévoit aussi un coaching individuel et personnalisé assuré par des coachs spécialisés, un accompagnement post-incubation, une bourse pour la mobilité et une mise en réseau avec des partenaires complémentaires (experts, entrepreneurs…), précise l’incubateur, dans un communiqué.

Le programme prévoit, aussi, de faire bénéficier les futurs entrepreneurs d’un hébergement avec un espace de travail collaboratif et bienveillant, l’accès à un réseau international permettant la participation à des salons internationaux, au réseau africain Afric’innov, et mondial avec PULSE et un financement allant jusqu’à 15000 TND, ainsi qu’une présélection au prix de l’Entrepreneur Social UBCI – Lab’ess.

Les porteurs d’idées de projets d’innovations sociales pourraient remplir le formulaire disponible sur le site www.labess.tn, au plus tard le 5 juin 2022 pour bénéficier du programme d’incubation.

Depuis sa création en 2012, “Lab’ess” accompagne des porteurs de projets qui proposent des solutions innovantes et apportent des réponses viables à des problèmes environnementaux et sociaux.

Il profite en effet de l’appui de l’Agence Française de Développement, de la banque UBCI et du projet Innov’i – EU4Innovation, qui encourage l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.