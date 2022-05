La STB a été une nouvelle fois en 2021 mise à l’honneur par l’Union Arabe des Banques et l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication, comme meilleure banque digitale en Tunisie et meilleure banque digitale en Afrique du Nord, dans les thèmes liés à l’innovation, l’inclusion financière, la loyauté et le bien-être et ce, début juin dernier à Beyrouth, au Liban.

En plus de cette double récompense, la STB a également été saluée pour ses efforts en la matière avec « The Excellence Awards for the Best Arab Digital Financial Institutions 2020 – 2021 » (« Le prix d’excellence des meilleures institutions financières digitales arabes 2020-2021 »).

Ces récompenses viennent couronner le travail accompli par la banque, déjà primée, en 2019, du prix de la meilleure banque digitale en Afrique du Nord par l’Union Arabe des Banques.

S’agissant de la diversification et de la consolidation de la gamme des produits, la Banque a élargi la panoplie de son offre en matière de produits qu’elle a conforté par une amélioration du marketing produit et un meilleur ciblage de l’offre. A ce titre, elle a mis à la disposition de la clientèle une gamme de produits enrichie et innovante afin de satisfaire et de fidéliser les relations actuelles et de développer leur utilisation par les nouveaux clients.

Ainsi et dans l’objectif d’attirer de nouveaux prospects, la STB a mis en place un éventail de nouveaux produits répondant aux besoins de sa clientèle cible. Parmi lesquels, elle a lancé en 2021 plusieurs packs, tels que le Pack Student dans le cadre des travaux de synergie STB-TFB et le Pack Epargne composé des produits : Compte C-épargne, Carte C-Epargne l’application DigiEpargne.