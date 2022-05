Le projet de plan de développement triennal 2023/2025 dans le gouvernorat de la Manouba a enregistré une progression de 279% par rapport au plan précédant (2016/2020). Le projet prévoit la mobilisation de plus de 818 millions de dinars pour les équipements de base et plus de 447 millions de dinars pour les équipements collectifs, selon le rapport du commissariat général pour le développement régional présenté lors des travaux de la première session du conseil régional pour l’année 2022.

Le projet, adopté lors de ses travaux prévoit, également, un nombre de recommandations visant améliorer le niveau de vie des habitants et hisser le gouvernorat au rang de zone d’attraction des investissements. Il s’agit du démarrage du projet d’aménagement qui sera réaliser par l’agence foncière de l’habitat sur une superficie de 374,4 hectares à El Basatine, Mornaguia, Jdaida, Oued Ellil, ET des périmètres irrigués ( une superficie de 2750 hectares).

Le projet prévoit la poursuite des travaux de construction de la piscine couverte à la Manouba et un complexe sportif à Oued Ellil, 10 terrains, 5 nouvelles écoles primaires et 3 collèges et un lycée, outre des centres postaux, l’aménagement et l’agrandissement de 11 centres.

S’agissant du secteur culturel, le projet comporte la réalisation d’un complexe culturel et un théâtre plein ai, r une bibliothèque et une autre numérique.